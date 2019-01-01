至顶网

网站导航

精彩视频 ：跟李永乐老师聊智慧教育

  • 精华版
  • 完整版

本期大咖

  • 高飞至顶网 总编辑

    嘉宾金句：教育有时间的边界和地点的边界，科技和教育融合可以帮助我们突破边界，让教育更加有效。

  • 李永乐人大附中知名教师 西瓜视频签约作者

    嘉宾金句：“互联网+教育”核心是教师，通过互联网或物联网这种技术把这个优秀教师资源放大，把它传播出去，这个是我们应该做的。

  • 谢青山英特尔物联网销售市场部中国区总监

    嘉宾金句：英特尔和合作伙伴提供端到端解决方案，希望和我们的老师一起尽快把这些技术用到教育公平、教育普及上面去。

  • 曾湘宁鸿合科技股份有限公司 教育BG 产品总监

    嘉宾金句：技术就是一个工具，是帮助学校的老师、学生更好学习的工具。我们希望技术提供更多贴近实际需要的应用。

合作伙伴有话说

教育信息化在学校部署一直存在三大问题，第一、信息化工具不易用；第二、教师整体信息化素养；第三、教育资源均衡。

鸿合科技在产品上强调常态化应用，在教学过程中让老师和学生不知不觉去使用信息化设备，而不是刻意使用，已达到很好的使用效果。

用常态化应用真正解决老师痛点，在日常教学过程中发挥相当大的效益。

高考结束了，老师却没法松口气

高考结束了，老师却没法松口气

很多人都说过“教师是人类灵魂的工程师”。老师这个职业是神圣的，园丁浇灌，修剪塑形，花草才能得以丛生。老师们的付出，不仅仅体现在平时的教学工作上，在高考季更能体现。对于老师、学生而言，高考这几天是具有挑战性的，多年的教学成果将在这一天得到集中的表现。而他们的辛勤付出也在很大程度上决定了高考这几天学生们的 “破茧成蝶”。

煎熬的2019年高考结束了，终于让老师暂时歇一口气，卸下重任，但“高考年年有，老师岁岁与相随”，耗时耗力的教学工作仍担在老师的肩膀上。如何才能够更高效率地展开教学工作、提高教学质量、让老师的肩膀更轻松，这背后和另外一个故事有关……

在《复仇者联盟4》这样的电影当中，英雄似乎都不是一个人在战斗。回到现实社会，秉承着“传道、授业、解惑”使命的老师，又何尝不是英雄？智慧课堂的出现，是否能够帮助老师，让老师不再“单打独斗”？

曾几何时的雾霾天，让本应该在上课的教室空无一人。但是对于老师来说，正常的教学进度却不能因此而停止。

当下信息化手段能否帮助解决老师的痛点？如何才能打破教室的边界、让学习继续？

风趣幽默的教学视频在网络上点击量达上千万，他开始在网络上走红。这不仅让自家学生尝到了信息化手段带来的甜头，也给来自全国的学生，甚至已经毕业的成年人带来了知识。

阅读全文>>

推荐视频

资料下载

英特尔教育信息化 2.0 解决方案
英特尔助力智微智能打造智慧课堂解决方案 推动智能教育深度融合
教育信息化 2.0 时代的教育资源整合与平衡
借助英特尔视觉数据设备规范提 供下一代数字标牌解决方案
©北京第二十六维信息技术有限公司版权所有.
京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号