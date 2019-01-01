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精彩视频 ：跟刘长铭校长谈教育新生态愿景

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本期大咖

  • 高飞至顶网 总编辑

    嘉宾金句：技术在教育当中，不能因噎废食，技术一定是双刃剑，我们应该拥抱技术来推动教育的进步。

  • 黄薇英特尔物联网事业部教育及企业行业总经理

    嘉宾金句：希望基于英特尔计算平台的智慧校园、智慧教室、智慧课堂三位一体的教育端到端解决方案，能够帮助学生和老师真正解决痛点。

  • 刘长铭原北京四中校长、北京金融街润泽学校总校长

    嘉宾金句：技术提供的最大优势就是把学习的物理空间扩大化，突破了教育和学习者的时空限制。

合作伙伴有话说

教育信息化在学校部署一直存在三大问题，第一、信息化工具不易用；第二、教师整体信息化素养；第三、教育资源均衡。

鸿合科技在产品上强调常态化应用，在教学过程中让老师和学生不知不觉去使用信息化设备，而不是刻意使用，已达到很好的使用效果。

用常态化应用真正解决老师痛点，在日常教学过程中发挥相当大的效益。

刘校长开课了，他思考的是教室之外的世界

刘校长开课了，他思考的是教室之外的世界

漫威宇宙中，有一种物体充满神秘感，它就是《雷神》中的彩虹桥。这条五光十色的桥，以类似虫洞的方式打通了空间隧道，将物体从宇宙某处瞬间传送到另一边，打破时空界限。

在知识世界，这种时空限制同样被打破。当一种叫移动互联网的技术进入课堂，学生获取知识的来源与世界连通起来，在大数据、人工智能、物联网等技术加持下，学生同样拥有了划破知识时空的技能。

在这个技术打造的“无边界学习圈”里，不仅世界5000年文化沉淀的“百科全书”，还有写满浩瀚星海的“云上图书馆”，甚至在一位校长的课堂上，还出现了可以接收来自银河系外宇宙射线的“接收器”。

而这位追求前沿、高效、个性化教育的校长，正是原北京四中校长、北京金融街润泽学校总校长刘长铭。

他认为，教育更重要的使命是激发一个人主动进取、主动学习的精神，保持强烈的使命感和敏锐的思考力，刘长铭还将这种新的教学与课程理念带入课堂。

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