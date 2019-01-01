× 教育已经普及了，但技术赋能的因材施教刚刚开始

1913年，福特发明了生产线，用流水式、标准化式的作业方式让T型汽车组装由原来的12小时28分钟缩短至90分钟，生产效率提高了8倍。但是这种整齐划一的生产方式，用到对人的教育上，却往往会事与愿违。并不能培养出我们期待的，有创新意识的人才。

“一个人，从小要好好读书，幼儿园、小学、初中、高中，在高考中取得一个好成绩，上一个好大学，毕业后考研，或者找一个好工作。”

某种程度上，这样的教育理念就像是福特的工业流水线一样，描绘着线性成长的故事，这也往往让我们忘记教育的真正目的。

而技术正在让教育的故事产生一些变化。一间数字化的教室，讲台上没有传统的黑板和粉笔，学生手里拿着的Pad，能装进所有教材、习题和作业，老师只要轻点鼠标，就能看到全部学生掌握知识的情况。在上课过程中，老师通过电子白板和演示屏播放立体图片、视频资料，帮助学生更好的理解和学习。

校园里正在兴起一场教育的革命，教育信息化的发展正推动教育手段更加多样、学习资源更加丰富、媒体形式更加多维、交往范围更加远大。

同时，技术也在打破教与学的边界，让教育回归本质，变得更简单、更专注。

“生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一块会是什么味道。”《阿甘正传》传递出只要坚持不懈的努力，相信一定可以成功的精神。

教育信息化也有着这种坚持不懈的精神，虽然可能还不太适应，但是我们还要坚持的走下去。“教育信息化对于一线教师既感到陌生，同时也感到非常重要。”按照中国教育装备行业协会副会长兼秘书长夏国明的话说，一方面教师单纯的把其理解为技术在教育中的一种应用，一方面教师感觉使用困难，产生畏难情绪。

在教育信息化建设中，其实并不缺乏优秀的产品和技术。但当我们回到学校，面对真实的教学应用环境时，我们却发现，绝大多数方案只是看起来很美，真正能够落地的应用却屈指可数。

教师不喜欢用教育信息化工具是一个需要反思的问题。“使用者为什么会感觉技术难使用，主要还是因为技术过于显性。”希沃总经理黄明寒认为，技术应该迎合使用者的使用习惯，实现无感知的使用，而不是先学会使用技术。

这样教育也就真正回归到教与学，技术更多的是方式和手段，所以英特尔在做任何技术平台时都在考虑贴近教和学的习惯，让技术真正嵌入到教学场景中，成为一个必须品。

同时，希沃在教育信息化推进上一直遵循小数据、小场景、小应用，通过和英特尔推出边缘服务产品解决一个个小场景里的问题。让老师一步步产生使用的成就感，自发主动地使用技术，从而循序渐进的推进教育信息化。

当然，一千个人中可能有对教育信息化的一千种理解，并由此衍生出不同的教育信息化产品及服务。无论是阅卷系统、成绩分析系统、电子教具、教育信息化平台等等，都是不同的机构提供，所以造成了各种孤立的系统，英特尔也在积极联合生态中的合作伙伴按照统一的标准提供服务，让数据实现无缝的流转。

宋代教育家朱熹说：“孔子教人，各因其材。”，这句话说的就是因材施教的道理，当教育普及之后更个性化的教育就变得尤为重要。

“学生的情况千差万别，所以就产生了基础和能力参差不齐。面对这样的现实，我们的做法是‘有层次、无淘汰’。”北京市第一七一中学陈爱玉校长陈爱玉曾说，所谓的参差不齐，无非就是学生基础和能力的不同，但是这些是可以改变的。

“有层次”就是我们经常说的因材施教，一个30人的班级，学生的接受程度、学习方法等都是不同的，而老师通常还是按照同一个标准进行教学。夏国明认为，技术的到来，则可以真正实现古代教育先哲们的理念。

现如今，在教学的场景中，一个学生从早上8点进入学校，到晚上8离校，或者回到宿舍，这将近12小时中产生了大量的数据。这些数据中除了考试数据，还有学习行为等多种数据，通过数据描述出的画像我们可以了解学生的禀赋，做到因材施教，改善教育质量。

而且通过教育信息化工具的使用，能对教育质量进行精准监测，精准搜集每个学生的掌握情况以及反馈，实现精准教学、精准辅导、精准命题，转变教与学的方式。特别在“智能+教育”愿景中，学校通过大数据采集与分析，将人工智能切实融入实际教学环境中，实现因材施教，个性化教学。

在这个过程中，数据的存储、处理、分析，就变得至关重要。英特尔行业解决方案集团政府和公共事业执行总监余哲表示，英特尔正携手合作伙伴，利用信息技术的先进性实现教育信息化2.0的建设蓝图。通过物联网、人工智能等技术，建设智慧校园、智慧教室、智慧课堂三位一体的教育端到端解决方案，突破教育边界，实现教育资源公平高效，构建端到端的发展思路。

当然学生的培养除了知识，还有情感和认知，所以技术只是一个手段，并不能代替真正的老师，我们要做的是让技术成为帮助老师的拐杖，让老师走的更快，走的更稳。

世界上最遥远的距离，不是天各一方，而是，我就站在你的面前，你却不知道我很在意你。泰戈尔在诗句中有过这样的描写。而技术的出现却让哪怕天各一方的师生远在天边，近在眼前，心手相连。

成都七中的老师在学生进校的第一天就说，“有一万多人在看你们上课。”248所贫困地区的中学，正通过网络直播与成都七中同步上课、作业、考试。16年来，7.2万名学生跟随成都七中走完了高中三年，其中88人考上了清北，大多数成功考取了本科。

这一块屏真的能改变命运！

教育的发展必须遵循优质和均衡，这也是教育改革和发展的根本诉求。在夏国明看来，教育均衡是教育公平的基础，中国幅员辽阔，相比东部地区，中西部地区的优质教育资源在一定程度上仍然存在不平衡、不充分的问题。

师资力量、育人环境、教育氛围等都需要大量资金投入和更长期的培育。通过推进教育信息化，则有利于实现名师课程、高水平实验室等优质教育资源的网络传播，通过及时性、互动性的网络能力，弥补空间上的区域教育鸿沟。

今天网络技术可以负载更大的流量，通过智慧校园的基础设施建立，就可以使发达地区的教育内容被传递到相对不发达的地区。黄明寒表示，我们一方面通过产品技术实现远程交互，一方面联系教育信息化领先学校的老师针对偏远地区教师进行赋能。

未来课堂也将进行革命性的变革，在数据的驱动下，通过广泛的互联网连接，让学生接触更为丰富的知识以及教育渠道。希沃正使用英特尔OPS规范来构建智慧课堂解决方案，包括智慧黑板、交互智能大屏、电子白板等产品，实现针对教育场景优化性能、可用性、稳定性。不仅仅是一个个产品，在产品背后还需要强大的技术平台来支撑。余哲表示，教育场景既需要终端产生数据，也需要云端处理数据，英特尔的技术架构就是按照端到端进行构建，同时在做好技术和平台支撑外，吸引合作伙伴在平台上构建应用。

未来的教育一定是以人为本，不论是智慧校园、智慧教室、智慧课堂都是为了一个目的“创新教育”。