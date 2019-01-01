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精彩视频 ：跟夏国明秘书长聊聊现代化教育

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本期大咖

  • 高飞至顶网 总编辑

    嘉宾金句：跨越边界，这个边界不只是教和学之间，也包含了学校和学校之间的物理边界，只有打破边界之后，才能让技术、数据没有边界地流通，更好的服务于教学。

  • 夏国明中国教育装备行业协会副会长兼秘书长

    嘉宾金句：技术改变我们的生活，技术也能改变我们的教育方法。

  • 余哲英特尔行业解决方案集团政府和公共事业执行总监

    嘉宾金句：教育场景各种终端产生数据，同时云端处理数据，英特尔端到端技术架构，做好技术和平台支撑同时，助力合作伙伴构建应用。

  • 黄明寒视源股份未来教育集团（希沃）总裁

    嘉宾金句：技术应该迎合使用者的使用习惯，实现无感知的使用，而不是先学会使用技术。希沃在教育信息化推进上一直遵循小数据、小场景、小应用。

合作伙伴有话说

学生的培养除了知识，还有情感和认知，所以技术只是一个手段，并不能代替真正的老师，我们要做的是让技术成为帮助老师的拐杖，让老师走的更快，走的更稳。

希沃在教育信息化推进上一直遵循小数据、小场景、小应用，通过和英特尔推出边缘服务产品解决一个个小场景里的问题。让老师一步步产生使用的成就感，自发主动地使用技术，从而循序渐进的推进教育信息化。

希沃正使用英特尔OPS规范来构建智慧课堂解决方案，包括智慧黑板、交互智能大屏、电子白板等产品，实现针对教育场景优化性能、可用性、稳定性。

教育已经普及了，但技术赋能的因材施教刚刚开始

教育已经普及了，但技术赋能的因材施教刚刚开始

1913年，福特发明了生产线，用流水式、标准化式的作业方式让T型汽车组装由原来的12小时28分钟缩短至90分钟，生产效率提高了8倍。但是这种整齐划一的生产方式，用到对人的教育上，却往往会事与愿违。并不能培养出我们期待的，有创新意识的人才。

“一个人，从小要好好读书，幼儿园、小学、初中、高中，在高考中取得一个好成绩，上一个好大学，毕业后考研，或者找一个好工作。”

某种程度上，这样的教育理念就像是福特的工业流水线一样，描绘着线性成长的故事，这也往往让我们忘记教育的真正目的。

而技术正在让教育的故事产生一些变化。一间数字化的教室，讲台上没有传统的黑板和粉笔，学生手里拿着的Pad，能装进所有教材、习题和作业，老师只要轻点鼠标，就能看到全部学生掌握知识的情况。在上课过程中，老师通过电子白板和演示屏播放立体图片、视频资料，帮助学生更好的理解和学习。

校园里正在兴起一场教育的革命，教育信息化的发展正推动教育手段更加多样、学习资源更加丰富、媒体形式更加多维、交往范围更加远大。

同时，技术也在打破教与学的边界，让教育回归本质，变得更简单、更专注。

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