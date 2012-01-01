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巅峰对话-释放数据红利

智慧数据构建智能世界

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释放数据红利 联想凌拓助力加速客户数字化转型
导 语
5G和IoT给数据管理带来新机遇，５G带来的互联服务，在最大限度释放数据价值的同时，加速了AR/VR/MR的普及，进一步改变了业务模式和产业链。从数据管理而言，5G 需要智能、灵活的数据平台，以实现数据的安全管理可控和协同协作高效，从而将智慧数据转化为企业的核心战略资源和未来业务增长空间。
本期看点

5G技术是智能终端爆炸式增长的助燃剂，也是物联网普及的加速器。

5G技术的成熟意味着网络传输能力的增强，而这正是智能终端连通和增长的基石。5G可以提升终端的无限数据传输量及处理能力，从而加速物联网的普及。

物联网时代大局已定，“跨中心、跨云、跨边缘”三足鼎立。

随着物联网时代的到来，边缘计算领域涌现大量数据；同时，传统IT架构呈现出向“云端”演进的特点。真正物联网的核心就是“跨中心、跨云、跨边缘”。

陆大昕 Eric Lu 联想凌拓首席执行官
王丛 Kim Wang 中桥调研咨询总经理兼高级分析师
巅峰对话
本期预告
第三期：5G和IoT给数据管理带来新机遇
深度解读

回望人类发展历程，我们已经迈过了蒸汽机革命、电气革命、信息技术革命，正在迎接以人工智能为代表的第四次技术革命。不转型，无未来，这是每一次技术变革的定律。如今面对来势汹汹的“智能+”时代，越来越多的企业将数字化转型提上战略议程。要成功转型，数据必须能够在用户接触点的前台与管理着企业数据资源的后台之间无缝流动。随着混合云的发展，后台数据资源逐渐迁移至云端，企业更需要让数据在云端和业务前台之间无缝流动。而NetApp提出的Data Fabric愿景...详情 »
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