回望人类发展历程，我们已经迈过了蒸汽机革命、电气革命、信息技术革命，正在迎接以人工智能为代表的第四次技术革命。不转型，无未来，这是每一次技术变革的定律。如今面对来势汹汹的“智能+”时代，越来越多的企业将数字化转型提上战略议程。要成功转型，数据必须能够在用户接触点的前台与管理着企业数据资源的后台之间无缝流动。

随着混合云的发展，后台数据资源逐渐迁移至云端，企业更需要让数据在云端和业务前台之间无缝流动。而NetApp提出的Data Fabric愿景，正能够无缝管理分布在本地、公有云、私有云的海量数据，以此支撑业务的开发部署、满足市场需求。联想凌拓作为联想与NetApp共同成立的合资公司，也沿袭了Data Fabric愿景，并在其产品和解决方案上进行落地，从而有效加速企业数字化转型。

Data Fabric让“数据之血”自由流动

数据如同在企业内部流动的血液，血液流动不畅，“身体”状况自然堪忧。然而，身处智能时代，数据愈发呈现出分布广、动态性、多样化的特点，并且数据量惊人。海量数据难以在不同平台之间自由流动造成“血液”流动不畅，使得企业不得不面对无法迅速对业务前台需求作出响应、从而充分发挥数据价值的“健康”困扰。

NetApp在NetApp Insight 2014大会上提出了Data Fabric的理念，恰恰为企业打通业务前台与混合云环境的“任督二脉”提供了良方，赋予企业在不同环境中移动和管理海量数据的能力。

它是一种架构和一系列数据服务，可以为内部环境和多云环境中的多种端点提供一致统一的功能。Data Fabric提供一致统一的集成混合云数据服务，可简化并集成云端和内部环境的数据管理，用于改善数据可见性和洞察力、数据访问和控制，以及数据保护和安全。

Data Fabric以提供一个综合性、高度集成的方法来管理分布在不同云环境中的企业数据为核心理念。Data Fabric 基于以下五大原则而构建：

控制力：对内部、近云或云中数据的全面控制和管理。

自由：选择云、应用程序生态系统、交付方法、存储系统和部署模式，而且可以自由变更。

集成：架构堆栈每层中的组件都可以作为一个整体运行，同时发挥每个组件的全部价值。

访问：当应用程序需要数据时，以可供应用程序使用的方式，轻松将数据移动到应用程序需要的地方。

一致性：使用常用工具和流程跨多个环境管理数据，无需考虑数据位置。

Data Fabric让数据创造新的价值

Data Fabric 可以通过提供以下功能帮助企业利用这些数据创造新的价值，并加快数字化转型的步伐：

数据可见性和数据洞察力：深入了解资源性能、容量和成本以及应用程序规划和分析应用程序集成。

数据访问和数据控制：迁入和迁出内部及云环境、执行复制、实现业务连续性、进行数据分层以提高效率，以及跨不同位置和应用程序进行访问。

数据保护和数据安全：数据备份和恢复、归档和保留、副本数据管理、加密以及应用程序集成。

来自不同行业的企业都可以在Data Fabric的愿景下构建的混合云数据管理世界中，实现数据在云端流畅、高速、安全的运转，充分释放数据的无限潜能。

电影工作室DreamWorks享誉全球，设计师制作出令人难以置信的精细图片，让人仿佛身临其境。但这一制作过程中不可避免地产生海量数据、使得DreamWorks的IT环境更加复杂。为满足工作室对数据存储和数据管理快速增长的独特需求，DreamWorks利用为其量身定制的Data Fabric，帮助设计师实现按时按需实时制作的愿望，为想象力和创造力插上翅膀。

基因组技术专家WuXi NextCODE声名鹊起，信息数据库中接近200万的基因组数据为科学家破解人类基因的谜团设置了重重障碍。为此，WuXi NextCODE采用了Data Fabric策略，并部署Cloud Volumes处理、实时分析海量数据。原本多达50TB，来自10万人身上的2亿个基因变异数据只需短短的45分钟，即可处理完毕。Data Fabric的理念为WuXi NextCODE的数据管理带来“质”的飞跃，为人类健康的发展添砖加瓦，让基因研究之路走得更稳、更快。

让数据在本地和云端无缝流动、从而发挥最大价值已成为数字化转型浪潮中的企业共识。混合云环境中，Data Fabric能够让数据像企业的血液一样，在云端和企业内部无缝流动，从而催生新的客户接触点、创造创新型业务商机和优化企业运营。联想凌拓也将继续以Data Fabric为核心，助力企业在智慧数据构建的智能世界中充分释放数据的潜能，在数字化转型的道路上稳步前行。