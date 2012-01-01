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巅峰对话-释放数据红利

智慧数据构建智能世界

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释放数据红利 联想凌拓助力加速客户数字化转型
导 语
作为“互联网+”的拓展，“智能+”不仅推动了传统产业的升级，提高了全球产业价值链和高科技服务输出能力，更是将数据转化为“智能”，通过释放数据价值，打造数据红利。以制造业为例，“智能+”通过IT现代化，实现了平台化的跨界融合；通过混合云，实现了服务协作创新；通过物联网跨核心、多云和边缘的新架构以及开源整合，提高了全要素生产率，从而提高了制造业数字化产业价值链重组过程的输出能力和附加值。
本期看点

人工智能如璞玉，正需海量数据去雕琢

俗话说“玉不琢，不成器”。人工智能也正需要海量数据提供良好的发展和演化环境，在数据的“雕琢”下得到更好的训练和更广泛的应用。可以说，“智能+”因数据而生，数据为“智能+”赋能。

AI潜入夜，润‘物’细无声

近年来，人工智能技术突飞猛进的发展催生了制造业的巨大转变，“传统制造”向“智能制造”大踏步迈进。而企业争相将人工智能技术应用于产品的生产制造，最终目的也是为给用户带来前所未有的用户体验。

陆大昕 Eric Lu 联想凌拓首席执行官
王丛 Kim Wang 中桥调研咨询总经理兼高级分析师
巅峰对话

下期亮点

  • 5G技术是智能终端爆炸式增长的助燃剂，也是物联网普及的加速器。
  • 物联网时代大局已定，“跨中心、跨云、跨边缘”三足鼎立。
本期预告
第二期：“智能+”实现平台跨界融合
深度解读

回望人类发展历程，我们已经迈过了蒸汽机革命、电气革命、信息技术革命，正在迎接以人工智能为代表的第四次技术革命。不转型，无未来，这是每一次技术变革的定律。如今面对来势汹汹的“智能+”时代，越来越多的企业将数字化转型提上战略议程。要成功转型，数据必须能够在用户接触点的前台与管理着企业数据资源的后台之间无缝流动。随着混合云的发展，后台数据资源逐渐迁移至云端，企业更需要让数据在云端和业务前台之间无缝流动。而NetApp提出的Data Fabric愿景...详情 »
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