Think 2019

Think的概念由IBM创始人托马斯·约翰·沃森提出，是IBM历史悠久、含义深刻的第二品牌。IBM Think由过去的Watson世界大会、Interconnect云大会、Amplify大会、合作伙伴世界大会等7个不同的大会整合而来，是IBM前沿科技、突破创新和前瞻理念的全面展示平台。在Think 2019 盛会来袭之际，IBM也将与业界共同探索Think在新经济和技术环境的含义，打造一场属于远见者和创新者的盛宴。