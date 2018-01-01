Think的概念由IBM创始人托马斯·约翰·沃森提出，是IBM历史悠久、含义深刻的第二品牌。IBM Think由过去的Watson世界大会、Interconnect云大会、Amplify大会、合作伙伴世界大会等7个不同的大会整合而来，是IBM前沿科技、突破创新和前瞻理念的全面展示平台。在Think 2019 盛会来袭之际，IBM也将与业界共同探索Think在新经济和技术环境的含义，打造一场属于远见者和创新者的盛宴。
#云计算之旅# VMware首席执行官Pat Gelsinger与IBM云计算及认知软件业务高级副总裁Arvind Krishna同台，探讨混合云与AI技术碰撞出的“火花”。同时，Pat还介绍了VMware Workspace one如何整合Watson的能力，从而提高企业效率和客户体验。
"AI不是魔法，而是新的电力资源，其中潜藏的商业机会是巨大的，能够帮助企业进行预测、实现自动化、优化业务流程。但是，没有信息架构（IA）就没有AI，从数据收集、梳理到分析，再到数据的输入，所有这些都是企业应用AI的必经之路。”IBM数据分析业务总经理Rob Thomas在AI之旅主题演讲中说，“IBM希望能够真正地‘Bring AI to business‘，帮助客户实现AI在业务中的应用和落地。”
#Ginni Rometty对话五大企业掌门人# AT&T首席执行官John Donovan表示，5G将改变未来世界的“游戏规则”，通过与5G技术的结合，AI将释放出更大的能量，帮助企业提高效率，推动创新。
#Ginni Rometty对话五大企业掌门人# 红帽首席执行官Jim Whitehurst表示，未来的创新将是客户驱动和大规模协同创造的，而红帽将与IBM一起努力，融合开源、人工智能、云计算等技术能力，将客户“带入未来”
#2019.2.11近距离观察AI辩论师# 大会以一场“政府是否应该支持学前教育”的辩论赛作为预热。IBM AI 辩手Project Debater “喊话”2012年欧洲辩论冠军 Harish Natarajan——Welcome to the future！立论明确、逻辑清晰、沉着冷静
Watson Machine Learning Accelerator是一款全新的Watson Machine Learning（WML）产品，旨在帮助企业训练和部署内置于IBM Watso详细
IBM本周在美国旧金山举行的IBM Think技术大会吸引了近30000名参会者，周二中午所有参会者都走进会议大厅，IBM首席执行官罗睿兰（详细
IBM正在加大其混合云推动力度，希望成为那些使用多个公有云和私有云平台的企业的首选服务提供商。详细
随着公有云提供商们争相成为客户人工智能项目的首选，IBM也决定将自己的Watson技术从自己的防火墙后端带向前端。详细
猪年回归工作的第一周,一场属于创新者、思考者的科技界盛会在春雨绵绵的旧金山盛大开幕！这里群贤汇聚、脑力激扬、充满无限可能！详细
2019年2月12日，在旧金山的IBM Think大会上，IBM宣布开启人工智能新篇章，从实验阶段进入到大规模部署及推动行业转型的全新旅程详细
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