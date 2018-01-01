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Think 2019

Think的概念由IBM创始人托马斯·约翰·沃森提出，是IBM历史悠久、含义深刻的第二品牌。IBM Think由过去的Watson世界大会、Interconnect云大会、Amplify大会、合作伙伴世界大会等7个不同的大会整合而来，是IBM前沿科技、突破创新和前瞻理念的全面展示平台。在Think 2019 盛会来袭之际，IBM也将与业界共同探索Think在新经济和技术环境的含义，打造一场属于远见者和创新者的盛宴。

Think Moment

  • #think2019 IBM在全球提供基于DesignThinking的Garage服务

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    基于Watson的Discovery、Compare&Comply、OpenScale和Assistant

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  • IBM此前在CES上展示的IBM Q System One

    #IBM此前在CES上展示的IBM Q System One# 这是世界上第一个用于科学和商业用途的集成通用近似量子计算系统。它可以在受到诸多限制的传统研究实验室之外运行。

    #think2019 扫馆ing

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  • #雨中think# 人潮未减

    #雨中think# 人潮未减

    云计算之旅

    #云计算之旅# 红帽公司工程执行副总裁Paul Cormier、IBM高级副总裁Juan Zufiria、SAP云平台高级副总裁Colleen Speer同台，介绍如何借助混合云及多云管理平台加速企业的上云之旅。

  • 云计算之旅

    #云计算之旅# VMware首席执行官Pat Gelsinger与IBM云计算及认知软件业务高级副总裁Arvind Krishna同台，探讨混合云与AI技术碰撞出的“火花”。同时，Pat还介绍了VMware Workspace one如何整合Watson的能力，从而提高企业效率和客户体验。

    AI之旅

    #AI之旅# IBM数据分析业务总经理Rob Thomas对话法国国民互助信贷银行（Credit Mutuel）认知部主任Laurent Prud’hon、毕马威会计师事务所（KPMG LLP）新兴技术风险业务总监Kelly Combs、莱利银行（NedBank）数据驱动智能执行总监Guy Taylor、新泽西州法院首席信息官Jack McCarthy，大家在现场分享了所在企业的管理方法，以及如何借助最新技术推动企业做出更加明智的决策。

  • AI之旅

    "AI不是魔法，而是新的电力资源，其中潜藏的商业机会是巨大的，能够帮助企业进行预测、实现自动化、优化业务流程。但是，没有信息架构（IA）就没有AI，从数据收集、梳理到分析，再到数据的输入，所有这些都是企业应用AI的必经之路。”IBM数据分析业务总经理Rob Thomas在AI之旅主题演讲中说，“IBM希望能够真正地‘Bring AI to business‘，帮助客户实现AI在业务中的应用和落地。”

    5-in-5

    利用区块链、物联网和人工智能技术，将提高食品供应链的精确性和可靠性，使得整个食品行业能够做出更加明智的决策和预测，从而减少食物浪费。

  • IBM研究院“5-in-5”科技创新秀

    IBM研究院“5-in-5”科技创新秀

    各业务线负责人接受媒体采访

    IBM研究院主任Dario Gil博士、IBM数据兼人工智能总经理Rob Thomas、IBM混合云业务总经理Steve Robinson、IBM区块链总经理Marie Weick、IBM系统战略与开发总经理Jamie Thomas就Think相关新闻及各技术趋势，与媒体进行交流

  • Bernard Tyson在台上与Ginni Rometty合影

    Bernard Tyson在台上与Ginni Rometty合影

    think2019场外视角

    #think2019场外视角# people mountain people sea

  • 必须再show一次这顶价值330+亿美元的“蓝帽子”，IBM CEO与红帽CEO同框

    必须再show一次这顶价值330+亿美元的“蓝帽子”，IBM CEO与红帽CEO同框

    IBM对话Hyundai Card

    #Ginni Rometty对话五大企业掌门人# Hyundai Card CEO Ted Chung说：“不管你用不用，技术创新都在进行，你不能等到两年后再来探索AI！”他介绍了自己如何通过Watson提升客户服务。据了解，Hyundai Card已经利用AI技术为客户提供完全个性化的消费体验。

  • IBM对话AT&T

    #Ginni Rometty对话五大企业掌门人# AT&T首席执行官John Donovan表示，5G将改变未来世界的“游戏规则”，通过与5G技术的结合，AI将释放出更大的能量，帮助企业提高效率，推动创新。

    IBM对话Kaiser Permanente

    #Ginni Rometty对话五大企业掌门人# 美国凯撒健康计划医疗集团（Kaiser Permanente）董事长兼首席执行官Bernard Tyson表示，医疗保健未来的重点是预防和早期发现，而不仅仅是治疗。在这个过程中，新技术的引进和利用变得越来越重要，对此他还介绍了自己的上云经历。

  • IBM对话红帽

    #Ginni Rometty对话五大企业掌门人# 红帽首席执行官Jim Whitehurst表示，未来的创新将是客户驱动和大规模协同创造的，而红帽将与IBM一起努力，融合开源、人工智能、云计算等技术能力，将客户“带入未来”

    IBM对话GEICO

    #Ginni Rometty对话五大企业掌门人# GEICO执行副总裁兼首席信息官Greg Kalinsky介绍了如何通过云计算和人工智能等数字化技术以更低的成本，提供更优质的客户服务。他认为要最大化AI的价值，需要整合企业内外部的资源，并通过微服务的方式部署应用程序

  • IBM发布未来5年内改变食品供应链的5大创新

    #IBM发布未来5年改变食品供应链的5大创新# 包括“数字孪生子” （Digital Twin）、区块链技术、微生物组基因图谱、AI传感器、VolCat技术

    IBM董事长、总裁兼首席执行官罗睿兰（Ginni Rometty)致辞

    #IBM董事长、总裁兼首席执行官罗睿兰（Ginni Rometty)致辞# 她宣布——IBM Watson Now Available Anywhere！意味着Watson将可以部署在任何云上

  • 座无虚席的Keynote现场

    座无虚席的Keynote现场

    IBM推出多云管理平台

    IBM推出多云管理平台

  • IT面临的主要挑战

    IBM混合云服务部Robert Erickson系统介绍了目前IT面临的主要挑战：过时的技术、缺乏灵活性的流程 、技能的贫乏和合同壁垒等。

    辩论赛结果

    #辩论结果# 辩论开始前，79%的投票观众支持正方，而经过20分钟辩论，支持者只剩下62%。意味着有17%的人在结束后“跑票”，被人类辩手说服，从支持正方转向了支持反方。其中，近60%的投票者认为机器的辩论让自己收获到了知识。最终，Harish Natarajan获得“最佳辩手”。

  • 2019.2.11近距离观察AI辩论师

    #2019.2.11近距离观察AI辩论师# 大会以一场“政府是否应该支持学前教育”的辩论赛作为预热。IBM AI 辩手Project Debater “喊话”2012年欧洲辩论冠军 Harish Natarajan——Welcome to the future！立论明确、逻辑清晰、沉着冷静

    Think2019 敬请期待

    #Think2019# 敬请期待

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Think Observation

全新Watson Machine Learning Accelerator助力机器学习训练，速度超越竞争对手46倍

Watson Machine Learning Accelerator是一款全新的Watson Machine Learning（WML）产品，旨在帮助企业训练和部署内置于IBM Watso

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IBM Think 2019：罗睿兰强调“数字化重构2.0”

IBM本周在美国旧金山举行的IBM Think技术大会吸引了近30000名参会者，周二中午所有参会者都走进会议大厅，IBM首席执行官罗睿兰（

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IBM Think 2019：数款管理多云环境的新产品和新服务亮相

IBM正在加大其混合云推动力度，希望成为那些使用多个公有云和私有云平台的企业的首选服务提供商。

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IBM Think 2019：让Watson AI走进任何云端

随着公有云提供商们争相成为客户人工智能项目的首选，IBM也决定将自己的Watson技术从自己的防火墙后端带向前端。

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开幕24小时引发全球热议，Think 2019首日高光时刻看这里！

猪年回归工作的第一周,一场属于创新者、思考者的科技界盛会在春雨绵绵的旧金山盛大开幕！这里群贤汇聚、脑力激扬、充满无限可能！

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开启人工智能新篇章，IBM宣布Watson可应用于任意云平台

2019年2月12日，在旧金山的IBM Think大会上，IBM宣布开启人工智能新篇章，从实验阶段进入到大规模部署及推动行业转型的全新旅程

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Think Show

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Think 2019亮点抢先看

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Think 2018 Review

IBM大中华区董事长陈黎明带你回顾不一样的Think 2018

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