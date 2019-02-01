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Veeam Availability Suite 9.5 Update 4

最新资讯

Veeam公布2018年业绩，亚太区成为增长最快区域

智能数据管理解决方案厂商Veeam今天公布了2018财年业绩。2018年，Veeam新增4.8万家新客户，每月平均增加4000家。受此带动，Veeam实现了订单总额9.63亿美元，同比增长16%，连续12年实现两位数增长。...

Veeam发布Veeam Availability Suite 9.5 Update 4

Veeam Availability Suite 9.5 Update 4可集成Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Azure Blob Storage、IBM Cloud Object Storage、兼容Amazon S3的服务提供商以及本地存储解决方案。...

Veeam获得Insight Venture Partners 5亿美元投资

Veeam获得Insight Venture Partners 5亿美元投资，同时吸引战略投资商加拿大养老基金投资公司 (CPPIB)强势加盟，这项投资将加快Veeam在下一阶段的发展，巩固公司面向公有云和私有云环境提供数据管理解决方案的龙头地位。...

企业数据安全境况调研

面对多种多样的云环境，如何在多云环境下确保业务的连续性，如何保障数据的安全？为了了解企业用户在多云环境中对于数据迁移、管理和可用性的需求和面临的挑战。智能数据管理（Intelligent Data Management™）的数据保护解决方案领导厂商Veeam发出了以下调查，希望通过调查来了解企业用户的数据需求，来更好的为企业提供数据保护解决方案。

参与调研 »
资料下载之多云环境
多云战略日益受到欢迎

ESG 发现，许多公司已经在使用公有云基础架构服务；工作负载已经开始向公有云大规模迁移。在与 许多提供商合作的情况下，企业如何实施公有云基础架构战略？他们认为这些服务增强还是革新了现有内部 环境？

Veeam与Microsoft的组合令云中数据保护快速实现价值

许多企业实施的云为先计划是，迁移至 Microsoft Office 365并利用Microsoft Azure等公有云。然而，在迁移的过程中，IT领导者发现现有的数据保护方案达不到其可靠性要求。

资料下载之数据保护
保护网络免受勒索软件攻击的全新方式

要保护网络和确保用户不被勒索软件感染，除了实施各种防火墙和网络入侵防御系统外，还需要建立一套协调有效的备份与恢复流程，以便在发生攻击时保护您的系统和数据集

借助Veeam Hyper-Availability Platform，应对勒索软件攻击

勒索软件攻击造成的停机会给业务运营带来破坏性影响，Veeam的Hyper-Availability Platform组合了先进的技术和解决方案，能够有效规避勒索软件风险，增强安全恢复，为企业消除这方面的疑虑。

关于Veeam Software

Veeam是智能数据管理的全球领导者。Veeam Availability Platform是最完整的解决方案，可帮助客户实现数据自动化管理并确保数据的可用性。我们在全球拥有325,000多家客户，其中包括82％的财富500强企业和66％的全球2000强企业。我们拥有业界最高的客户满意度评分，是行业平均水平的3.5倍。我们的全球生态系统包括60,000家渠道伙伴；独家经销商思科、HPE、联想和NetApp；以及近21,000家云和服务提供商。Veeam总部位于瑞士巴尔，在30多个国家设有办事处。

更多信息请访问 http://www.veeam.com/cn/

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