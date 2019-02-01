Veeam是智能数据管理的全球领导者。Veeam Availability Platform是最完整的解决方案，可帮助客户实现数据自动化管理并确保数据的可用性。我们在全球拥有325,000多家客户，其中包括82％的财富500强企业和66％的全球2000强企业。我们拥有业界最高的客户满意度评分，是行业平均水平的3.5倍。我们的全球生态系统包括60,000家渠道伙伴；独家经销商思科、HPE、联想和NetApp；以及近21,000家云和服务提供商。Veeam总部位于瑞士巴尔，在30多个国家设有办事处。

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