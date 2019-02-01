面对多种多样的云环境，如何在多云环境下确保业务的连续性，如何保障数据的安全？为了了解企业用户在多云环境中对于数据迁移、管理和可用性的需求和面临的挑战。智能数据管理（Intelligent Data Management™）的数据保护解决方案领导厂商Veeam发出了以下调查，希望通过调查来了解企业用户的数据需求，来更好的为企业提供数据保护解决方案。参与调研 »
ESG 发现，许多公司已经在使用公有云基础架构服务；工作负载已经开始向公有云大规模迁移。在与 许多提供商合作的情况下，企业如何实施公有云基础架构战略？他们认为这些服务增强还是革新了现有内部 环境？
许多企业实施的云为先计划是，迁移至 Microsoft Office 365并利用Microsoft Azure等公有云。然而，在迁移的过程中，IT领导者发现现有的数据保护方案达不到其可靠性要求。
要保护网络和确保用户不被勒索软件感染，除了实施各种防火墙和网络入侵防御系统外，还需要建立一套协调有效的备份与恢复流程，以便在发生攻击时保护您的系统和数据集
勒索软件攻击造成的停机会给业务运营带来破坏性影响，Veeam的Hyper-Availability Platform组合了先进的技术和解决方案，能够有效规避勒索软件风险，增强安全恢复，为企业消除这方面的疑虑。
Veeam是智能数据管理的全球领导者。Veeam Availability Platform是最完整的解决方案，可帮助客户实现数据自动化管理并确保数据的可用性。我们在全球拥有325,000多家客户，其中包括82％的财富500强企业和66％的全球2000强企业。我们拥有业界最高的客户满意度评分，是行业平均水平的3.5倍。我们的全球生态系统包括60,000家渠道伙伴；独家经销商思科、HPE、联想和NetApp；以及近21,000家云和服务提供商。Veeam总部位于瑞士巴尔，在30多个国家设有办事处。
更多信息请访问 http://www.veeam.com/cn/