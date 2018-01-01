5月9日，第三届世界智能驾驶挑战赛新闻发布会在天津召开。天津市东丽区政府副区长李光华、中国汽车技术研究中心有限公司副总经理李洧出席发布会，介绍了挑战赛筹备情况，并回答了记者提问。
第三届世界智能大会将于5月16日在津拉开帷幕，来自全球30个以上主要国家和地区的知名企业家、专家学者以及政府官员将齐聚天津、共襄盛举。这不仅是一场世界级的头脑风暴和思想碰撞，更是一次寻求智能科技产业发展“全球方案”和“中国路径”的巅峰探索。
4月28日，第三届世界智能大会新闻发布会在北京梅地亚新闻中心举行。
|5月15日(星期三) 具体活动安排以当天实际情况为准。
|09:30-17:00
|全天签到
|梅江会展中心、各接待酒店
|09:00-18:00
|峰会和圆桌会
|地点：梅江会展中心
|14:00-17:00
|互动交流活动
|地点：梅江会展中心双边会谈区
|18:00-19:30
|欢迎会
|地点：天津市迎宾馆四号楼三楼天津厅
|世界智能大会赛事
|09:00-10:30
|世界智能水下机器人挑战赛开赛仪式
|地点：滨海高新技术产业开发区渤龙山庄
|10:30-18:00
|世界智能水下机器人挑战赛正式比赛
|地点：滨海高新技术产业开发区渤龙山庄
|10:00-11:00
|世界智能驾驶挑战赛开赛仪式
|地点：东丽区中汽中心广场
|11:00-18:00
|世界智能驾驶挑战赛正式比赛
|地点：东丽区中汽中心 广场
|世界智能大会闭门会议
|15:30-17:00
|天津市智能科技产业专家座谈会 （闭门会议）
|地点：天津市迎宾馆四号楼一楼宴会厅
|5月16日 (星期四) 具体活动安排以当天实际情况为准。
|08:45-09:30
|大会暖场
|地点：梅江会展中心N7主会议厅
|09:30-10:20
|开幕式
|地点：梅江会展中心N7主会议厅
|10:20-12:00
|高峰会—“前瞻：智能新时代与新机遇”
|地点：梅江会展中心N7主会议厅
|14:30-18:30
|高峰会—“革新：技术创新与产业破局”
|地点：梅江会展中心N7主会议厅
|14:00-18:00
|高峰论坛和峰会
|地点：梅江会展中心
|09:00-17:00
|智能科技展、智能体验活动（专业观众开放）
|地点：梅江会展中心
|09:00-17:00
|互动交流活动
|地点：梅江会展中心双边会谈区
|世界智能大会赛事
|09:00-18:00
|世界智能水下机器人挑战赛正式比赛
|地点：滨海高新技术产业开发区渤龙山庄
|09:00-18:00
|世界智能驾驶挑战赛正式比赛
|地点：东丽区中汽中心广场
|14:00-17:00
|2019中国（天津）工业App创新应用大赛启动仪式
|地点：梅江会展中心N9
|14:00-17:00
|中国华录杯·数据湖创新创业大赛启动仪式
|地点：梅江会展中心N209
|5月17日 (星期五) 具体活动安排以当天实际情况为准。
|09:00-18:00
|高峰论坛和峰会
|地点：梅江会展中心
|09:00-17:00
|互动交流活动
|地点：梅江会展中心双边会谈区
|09:00-17:00
|发布会
|地点：梅江会展中心发布区
|09:00-17:00
|智能科技展、智能体验活动（专业观众开放）
|地点：梅江会展中心
|15:00-17:30
|新时代大讲堂
|地点：天津梅地亚大剧院
|世界智能大会赛事
|09:00-09:30
|亚太机器人世界杯天津国际邀请赛开赛仪式
|地点：天津空港体育中心
|09:30-18:00
|亚太机器人世界杯天津国际邀请赛正式比赛
|地点：天津空港体育中心
|09:00-18:00
|世界智能驾驶挑战赛 正式比赛
|地点：东丽区中汽中心广场
|5月18日 (星期六) 具体活动安排以当天实际情况为准。
|09:00-12:00
|高峰论坛和峰会
|地点：梅江会展中心
|09:00-17:00
|互动交流活动
|地点：梅江会展中心双边会谈区
|09:00-17:00
|发布会
|地点：梅江会展中心发布区
|09:00-17:00
|智能科技展、智能体验活动（公众开放）
|地点：梅江会展中心
|09:00-18:00
|首届国际智能体育大会
|地点：天津现代职业技术学院体育场
|15:00-16:30
|闭幕会
|地点：梅江会展中心N7主会议厅
|19:30-20:00
|首届国际智能体育大会开幕式
|地点：天津现代职业技术学院体育场
|世界智能大会赛事
|09:00-12:00
|亚太机器人世界杯天津国际邀请赛正式比赛
|地点：天津空港体育中心
|5月19日 (星期日) 具体活动安排以当天实际情况为准。
|09:00-17:00
|智能科技展、智能体验活动（公众开放）
|地点：梅江会展中心
|09:00-18:00
|首届国际智能体育大会 正式活动
|地点：天津现代职业技术学院体育场
二十一世纪以来，全球科技创新进入空前活跃期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。作为创新前沿的智能科技深刻改变着人们的生产、生活方式，为经济社会发展注入了新动能，推动人类社会迈向大智能时代。在此大时代背景之下，天津率先举起智能科技产业发展旗帜，于2017年、2018年成功举办两届世界智能大会。作为智能科技领域全球首个大型高端交流平台，大会促进了中国与世界智能领域交流，聚集了全球智能科技产业发展要素，展现了全球领先前沿科技新成果。
两届世界智能大会期间，来自全球不同国家和地区的智能科技领域中外知名学者、院士专家、著名企业家齐聚津门，共襄智能科技产业盛会，共谋智能社会未来愿景, 在传播先进理念、推广科技成果、加快产业聚集、推动投融资对接、促进全球高端合作等方面取得丰硕成果，受到国内外广泛关注，赢得各方高度赞誉。
第三届世界智能大会将于2019年5月16日-19日在天津梅江会展中心举行，在联合国教科文组织、世界工程组织联合会等支持下，由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会、天津市人民政府共同主办。大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题，围绕落实智能科技产业“1+10”行动方案，集中展示天津智能化解决方案和应用场景，打造智能化解决方案的策源地和生产地。本届大会将致力于推动世界智能领域的科技交流与合作、培育新兴智能科技产业、推动京津冀协同发展战略、服务经济社会发展，持续打造智能科技领域最具权威、最具品质、最具规格的全球盛会。详情 »