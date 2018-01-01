二十一世纪以来，全球科技创新进入空前活跃期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。作为创新前沿的智能科技深刻改变着人们的生产、生活方式，为经济社会发展注入了新动能，推动人类社会迈向大智能时代。在此大时代背景之下，天津率先举起智能科技产业发展旗帜，于2017年、2018年成功举办两届世界智能大会。作为智能科技领域全球首个大型高端交流平台，大会促进了中国与世界智能领域交流，聚集了全球智能科技产业发展要素，展现了全球领先前沿科技新成果。

两届世界智能大会期间，来自全球不同国家和地区的智能科技领域中外知名学者、院士专家、著名企业家齐聚津门，共襄智能科技产业盛会，共谋智能社会未来愿景, 在传播先进理念、推广科技成果、加快产业聚集、推动投融资对接、促进全球高端合作等方面取得丰硕成果，受到国内外广泛关注，赢得各方高度赞誉。

第三届世界智能大会将于2019年5月16日-19日在天津梅江会展中心举行，在联合国教科文组织、世界工程组织联合会等支持下，由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会、天津市人民政府共同主办。大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题，围绕落实智能科技产业“1+10”行动方案，集中展示天津智能化解决方案和应用场景，打造智能化解决方案的策源地和生产地。本届大会将致力于推动世界智能领域的科技交流与合作、培育新兴智能科技产业、推动京津冀协同发展战略、服务经济社会发展，持续打造智能科技领域最具权威、最具品质、最具规格的全球盛会。详情 »