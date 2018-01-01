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云动滨海 智惠津门 紫光云登陆第三届世界智能大会
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第三届世界智能驾驶挑战赛将于天津举办

5月9日，第三届世界智能驾驶挑战赛新闻发布会在天津召开。天津市东丽区政府副区长李光华、中国汽车技术研究中心有限公司副总经理李洧出席发布会，介绍了挑战赛筹备情况，并回答了记者提问。

天津智港吹响新一轮建设智能科技产业高地号角——第三届世界智能大会启幕在即

第三届世界智能大会将于5月16日在津拉开帷幕，来自全球30个以上主要国家和地区的知名企业家、专家学者以及政府官员将齐聚天津、共襄盛举。这不仅是一场世界级的头脑风暴和思想碰撞，更是一次寻求智能科技产业发展“全球方案”和“中国路径”的巅峰探索。

第三届世界智能大会将于5月16日在天津召开

4月28日，第三届世界智能大会新闻发布会在北京梅地亚新闻中心举行。

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图文直播
[直播员]邹大斌 05-18 17:04
本次直播到此结束，感谢关注。
[直播员]邹大斌 05-18 16:50
天津市副市长姚来英做闭幕致辞。他代表天津市和大会组委会向社会各界发出邀请，明年继续来津参加第四届世界智能大会。
[直播员]邹大斌 05-18 16:35
为世界智能驾驶挑战赛、水下机器人挑战赛、亚太机器人邀请赛获奖者颁奖
[直播员]邹大斌 05-18 16:35
为世界智能驾驶挑战赛、水下机器人挑战赛、亚太机器人邀请赛获奖者颁奖
[直播员]邹大斌 05-18 16:29
与15岁的印度AI专家坦米.巴克什视频对话未来AI的发展，探讨AI是否会威胁人类等。巴克什表示，人类要积极拥抱新技术，要充满信心。
[直播员]邹大斌 05-18 16:21
主持人龚克与英特尔高级副总裁、CTO Mayberry视频对话，Mayberry介绍了智能芯片的研发状态，比如神经芯片。
[直播员]邹大斌 05-18 16:09
龚克与爱恩斯坦进行了一场超越时空的对话，关于黑洞、关于AI，这是科大讯飞模拟爱恩斯坦的语言完成的。
[直播员]邹大斌 05-18 15:56
中新天津生态城智慧城市指标体系四大特点
[直播员]邹大斌 05-18 15:49
发布智慧城市生态体系，共有6项一级指标，20项2级指标
[直播员]邹大斌 05-18 15:46
中新天津生态城建设介绍。这是由中国和新加坡联合建设的，是中国首批智慧示范城市
[直播员]邹大斌 05-18 15:39
[直播员]邹大斌 05-18 15:36
汇报海河英才计划执行情况
[直播员]邹大斌 05-18 15:36
过去一年天津市成绩斐然
[直播员]邹大斌 05-18 15:34
过去一年天津市成绩斐然
[直播员]邹大斌 05-18 15:27
[直播员]邹大斌 05-18 15:27
天津发改委介绍智能相关产业状况
[直播员]邹大斌 05-18 15:24
挑战
[直播员]邹大斌 05-18 15:23
现在是AI黄金期
[直播员]邹大斌 05-18 15:22
2018年共有823场AI有关会议
[直播员]邹大斌 05-18 15:20
大学AI学院和论文统计
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大会日程
5月15日(星期三)  具体活动安排以当天实际情况为准。
09:30-17:00 全天签到 梅江会展中心、各接待酒店
09:00-18:00 峰会和圆桌会 地点：梅江会展中心
14:00-17:00 互动交流活动 地点：梅江会展中心双边会谈区
18:00-19:30 欢迎会 地点：天津市迎宾馆四号楼三楼天津厅
世界智能大会赛事
09:00-10:30 世界智能水下机器人挑战赛开赛仪式 地点：滨海高新技术产业开发区渤龙山庄
10:30-18:00 世界智能水下机器人挑战赛正式比赛 地点：滨海高新技术产业开发区渤龙山庄
10:00-11:00 世界智能驾驶挑战赛开赛仪式 地点：东丽区中汽中心广场
11:00-18:00 世界智能驾驶挑战赛正式比赛 地点：东丽区中汽中心 广场
世界智能大会闭门会议
15:30-17:00 天津市智能科技产业专家座谈会 （闭门会议） 地点：天津市迎宾馆四号楼一楼宴会厅
5月16日 (星期四)  具体活动安排以当天实际情况为准。
08:45-09:30 大会暖场 地点：梅江会展中心N7主会议厅
09:30-10:20 开幕式 地点：梅江会展中心N7主会议厅
10:20-12:00 高峰会—“前瞻：智能新时代与新机遇” 地点：梅江会展中心N7主会议厅
14:30-18:30 高峰会—“革新：技术创新与产业破局” 地点：梅江会展中心N7主会议厅
14:00-18:00 高峰论坛和峰会 地点：梅江会展中心
09:00-17:00 智能科技展、智能体验活动（专业观众开放） 地点：梅江会展中心
09:00-17:00 互动交流活动 地点：梅江会展中心双边会谈区
世界智能大会赛事
09:00-18:00 世界智能水下机器人挑战赛正式比赛 地点：滨海高新技术产业开发区渤龙山庄
09:00-18:00 世界智能驾驶挑战赛正式比赛 地点：东丽区中汽中心广场
14:00-17:00 2019中国（天津）工业App创新应用大赛启动仪式 地点：梅江会展中心N9
14:00-17:00 中国华录杯·数据湖创新创业大赛启动仪式 地点：梅江会展中心N209
5月17日 (星期五)  具体活动安排以当天实际情况为准。
09:00-18:00 高峰论坛和峰会 地点：梅江会展中心
09:00-17:00 互动交流活动 地点：梅江会展中心双边会谈区
09:00-17:00 发布会 地点：梅江会展中心发布区
09:00-17:00 智能科技展、智能体验活动（专业观众开放） 地点：梅江会展中心
15:00-17:30 新时代大讲堂 地点：天津梅地亚大剧院
世界智能大会赛事
09:00-09:30 亚太机器人世界杯天津国际邀请赛开赛仪式 地点：天津空港体育中心
09:30-18:00 亚太机器人世界杯天津国际邀请赛正式比赛 地点：天津空港体育中心
09:00-18:00 世界智能驾驶挑战赛 正式比赛 地点：东丽区中汽中心广场
5月18日 (星期六)  具体活动安排以当天实际情况为准。
09:00-12:00 高峰论坛和峰会 地点：梅江会展中心
09:00-17:00 互动交流活动 地点：梅江会展中心双边会谈区
09:00-17:00 发布会 地点：梅江会展中心发布区
09:00-17:00 智能科技展、智能体验活动（公众开放） 地点：梅江会展中心
09:00-18:00 首届国际智能体育大会 地点：天津现代职业技术学院体育场
15:00-16:30 闭幕会 地点：梅江会展中心N7主会议厅
19:30-20:00 首届国际智能体育大会开幕式 地点：天津现代职业技术学院体育场
世界智能大会赛事
09:00-12:00 亚太机器人世界杯天津国际邀请赛正式比赛 地点：天津空港体育中心
5月19日 (星期日)  具体活动安排以当天实际情况为准。
09:00-17:00 智能科技展、智能体验活动（公众开放） 地点：梅江会展中心
09:00-18:00 首届国际智能体育大会 正式活动 地点：天津现代职业技术学院体育场
精彩瞬间
  • 第三届世界智能大会2019-现场图片
  • 第三届世界智能大会2019-现场图片
  • 第三届世界智能大会2019-现场图片
关于大会

二十一世纪以来，全球科技创新进入空前活跃期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。作为创新前沿的智能科技深刻改变着人们的生产、生活方式，为经济社会发展注入了新动能，推动人类社会迈向大智能时代。在此大时代背景之下，天津率先举起智能科技产业发展旗帜，于2017年、2018年成功举办两届世界智能大会。作为智能科技领域全球首个大型高端交流平台，大会促进了中国与世界智能领域交流，聚集了全球智能科技产业发展要素，展现了全球领先前沿科技新成果。

两届世界智能大会期间，来自全球不同国家和地区的智能科技领域中外知名学者、院士专家、著名企业家齐聚津门，共襄智能科技产业盛会，共谋智能社会未来愿景, 在传播先进理念、推广科技成果、加快产业聚集、推动投融资对接、促进全球高端合作等方面取得丰硕成果，受到国内外广泛关注，赢得各方高度赞誉。

第三届世界智能大会将于2019年5月16日-19日在天津梅江会展中心举行，在联合国教科文组织、世界工程组织联合会等支持下，由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会、天津市人民政府共同主办。大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题，围绕落实智能科技产业“1+10”行动方案，集中展示天津智能化解决方案和应用场景，打造智能化解决方案的策源地和生产地。本届大会将致力于推动世界智能领域的科技交流与合作、培育新兴智能科技产业、推动京津冀协同发展战略、服务经济社会发展，持续打造智能科技领域最具权威、最具品质、最具规格的全球盛会。详情 »

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