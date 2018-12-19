徐金波PTC公司售前顾问

本期简介 智能互联产品的复杂性要求从根本上改变对产品信息的管理方式—从不连续的多系统分散管理到连续的集成管理、从数字化到数物融合、从一维到多维。本期，我们将探讨PTC Navigate如何帮助您轻松获取及时准确的产品信息及完成某项特定任务。