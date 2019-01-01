2018年，是人工智能与物联网行业多方位落地的一年，与民计民生、实体经济密切相关的物流、制造等领域正因巨头押注、资本入局发生颠覆式的变革。面对瞬息万变的市场环境与日新月异的技术革新，旷视科技2019年将整装再出发。1月16日，旷视将在北京举办「旷视机器人战略发布会」，并将揭晓一个重磅品牌升级计划。
|时间
|主题
|嘉宾
|14:00-14:30
|媒体及嘉宾签到
|14:40-14:55
|致辞
|中国工程院院士邬贺铨
|14:55-15:10
|主题分享
|旷视科技联合创始人兼CEO 印奇
|15:10-15:30
|主题分享
|普洛斯战略顾问、隐山资本管理合伙人 董中浪
|15:35-16:15
|核心论坛：AIoT 时代下物流行业的升级——机遇与思路
| 主持人：罗兰贝格管理顾问公司全球合伙人 于占福
嘉宾： 旷视科技联合创始人兼CEO印奇
普洛斯战略顾问、隐山资本管理合伙人 董中浪
启明创投创始合伙人 邝子平
菜鸟网络人工智能部负责人、研究员／资深总监 徐盈辉
唯智信息创始人兼总裁陈梦槐
|16:15-16:35
|核心发布
|旷视科技联合创始人兼CTO 唐文斌
|16:40-17:20
|技术论坛：技术如何驱动产品实现客户价值最大化
| 主持人：旷视科技COO 徐云程
嘉宾：旷视科技联合创始人兼CTO 唐文斌
软银机器人物流业务与技术工程高级总监Masayuki Ataka
MUJIN工业机器人联合创始人 刘欢
鲸仓科技董事长 李林子
国自机器人总经理 郑洪波
|17:20-17:30
|旷视机器人协同网络大脑——河图发布仪式
|17:30-17:35
|河图合作伙伴计划启动
|17:40-18:40
|媒体群访
|18:40-20:00
|年终媒体答谢
胡晓明
阿里云总裁
陈晓东
阿里巴巴集团副总裁
银泰商业（集团）有限公司执行董事兼CEO
肖利华
阿里巴巴集团副总裁
闵万里
阿里云人工智能首席科学家
丁险峰
阿里云智联网首席科学家
何云飞
阿里云产品总监
林昊
阿里云开发者中心负责人