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2018年，是人工智能与物联网行业多方位落地的一年，与民计民生、实体经济密切相关的物流、制造等领域正因巨头押注、资本入局发生颠覆式的变革。面对瞬息万变的市场环境与日新月异的技术革新，旷视科技2019年将整装再出发。1月16日，旷视将在北京举办「旷视机器人战略发布会」，并将揭晓一个重磅品牌升级计划。

大会视频

主论坛议程

时间 主题 嘉宾
14:00-14:30 媒体及嘉宾签到
14:40-14:55 致辞 中国工程院院士邬贺铨
14:55-15:10 主题分享 旷视科技联合创始人兼CEO 印奇
15:10-15:30 主题分享 普洛斯战略顾问、隐山资本管理合伙人 董中浪
15:35-16:15 核心论坛：AIoT 时代下物流行业的升级——机遇与思路 主持人：罗兰贝格管理顾问公司全球合伙人 于占福
嘉宾： 旷视科技联合创始人兼CEO印奇
普洛斯战略顾问、隐山资本管理合伙人 董中浪
启明创投创始合伙人 邝子平
菜鸟网络人工智能部负责人、研究员／资深总监 徐盈辉
唯智信息创始人兼总裁陈梦槐
16:15-16:35 核心发布 旷视科技联合创始人兼CTO 唐文斌
16:40-17:20 技术论坛：技术如何驱动产品实现客户价值最大化 主持人：旷视科技COO 徐云程
嘉宾：旷视科技联合创始人兼CTO 唐文斌
软银机器人物流业务与技术工程高级总监Masayuki Ataka
MUJIN工业机器人联合创始人 刘欢
鲸仓科技董事长 李林子
国自机器人总经理 郑洪波
17:20-17:30 旷视机器人协同网络大脑——河图发布仪式
17:30-17:35 河图合作伙伴计划启动
17:40-18:40 媒体群访
18:40-20:00 年终媒体答谢

大会嘉宾

  • 胡晓明

    阿里云总裁

  • 陈晓东

    阿里巴巴集团副总裁

    银泰商业（集团）有限公司执行董事兼CEO

  • 肖利华

    阿里巴巴集团副总裁

  • 闵万里

    阿里云人工智能首席科学家

  • 丁险峰

    阿里云智联网首席科学家

  • 何云飞

    阿里云产品总监

  • 林昊

    阿里云开发者中心负责人

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