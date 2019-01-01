2018年，是人工智能与物联网行业多方位落地的一年，与民计民生、实体经济密切相关的物流、制造等领域正因巨头押注、资本入局发生颠覆式的变革。面对瞬息万变的市场环境与日新月异的技术革新，旷视科技2019年将整装再出发。1月16日，旷视将在北京举办「旷视机器人战略发布会」，并将揭晓一个重磅品牌升级计划。