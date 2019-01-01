当前，云计算大势所趋，激发大数据、人工智能、物联网等技术同时在改变着传统数据中心的环境，无论是公有云还是私有云其基础都离不开数据中心网络的支撑。用户在不断对云应用提出更高要求的同时，数据中心网络也在发生改变。以往，数据中心网络需要具备高性能、可靠性、可扩展性和安全性等基本特性。如今，数据中心网络更要借助敏捷性、灵活性、简单性、可管理性以及开放性来推动数字化转型。

幸运的是，瞻博网络所构建的现代化数据中心网络可成为灵活的基础架构基础，可根据业务的要求进行灵活扩展与调整，从而提供数据中心网络所应具备的核心能力，实现对业务的敏捷性。