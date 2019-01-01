当前，云计算大势所趋，激发大数据、人工智能、物联网等技术同时在改变着传统数据中心的环境，无论是公有云还是私有云其基础都离不开数据中心网络的支撑。用户在不断对云应用提出更高要求的同时，数据中心网络也在发生改变。以往，数据中心网络需要具备高性能、可靠性、可扩展性和安全性等基本特性。如今，数据中心网络更要借助敏捷性、灵活性、简单性、可管理性以及开放性来推动数字化转型。
幸运的是，瞻博网络所构建的现代化数据中心网络可成为灵活的基础架构基础，可根据业务的要求进行灵活扩展与调整，从而提供数据中心网络所应具备的核心能力，实现对业务的敏捷性。
通过提高网络管理自动化程度，促使敏捷性提升，进而实现IT员工工作效率的提高。
最大的改善包括结构速度提升，以及建立网络的可管理分段，可以把基础架构划分为多个区域，使得对安全架构和流量的可见性大大提高。同时，底板速度的提升空间更大。
建立更快、更可靠和可扩展性更强的网络，使各组织能更有信心专注于新的增长机会。
网络性能增强使用户工作效率得以提高，随着网络性能的提高，用户将更有信心开发新的收入来源，根据IDC预测，通过网络性能提升，带来每个组织每年产生价值128万美元的经济效益。
降低网络基础架构的相关成本。
组织能以符合成本效益的方式建立新的瞻博网络数据中心，减少与其网络基础架构运行有关的成本。据IDC估算，组织每年节省的成本约为109,451美元。
随着数字化转型，以及云计算、5G、AI等技术趋势的不断深入，给全球以太网交换机市场带来了新的商机，而从全球交换机整体市场来看基本处于稳中有涨的状态，其中亚太市场更加可圈可点，这也正好印证了数字化转型给底层网络基础设备不断迭代所带来的新动力。