你要知道的事
过去十几年里，大容量网络尤其是国内运营商网络中的核心路由器的主角是集群系统，又称多机箱(Multi-chassis)。集群路由器虽然在扩展能力、扩容便利性、网络管理等方面具备优势, 但其空间占用大、功耗高、机房要求高、技术封闭、故障影响面大等问题也十分突出。
目前，业内单台路由器的端口容量已达到几十Tbps，预计到2020年部分路由器容量将超过一百Tbps以上。这让很多供应商都开始将核心路由器的研发重心从集群转向单机，运营商也逐渐从使用集群路由器向使用大容量单机路由器转变。
瞻博网络PTX10000系列路由器目前支持的最高线卡密度为30口100GbE，PTX10008和PTX10016的单机容量已分别达24Tbps和48Tbps。而2019年底将发布新一代线卡，其容量将达到14.4Tbps，届时PTX10008/PTX10016的单机容量将分别达到115.2Tbps/230.4Tbps。
瞻博网络旨在解决全球最棘手的网络技术问题。将简单性融入到了全球互联的产品、解决方案和服务当中。作为一家创新型公司，瞻博网络坚信，精研至简是创新的最高境界。从首次发布突破性的M40路由器，到如今网络安全、自动化、性能和规模端到端的进步，瞻博网络不断努力突破复杂性的限制，将网络覆盖范围扩展到各个区域。瞻博网络以真正改变世界的方式帮助客户实现“连接世界，沟通你我”的愿景。