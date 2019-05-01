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2019 IBM 中国论坛

5月21日 10:00-12:00
“think超in播”，为您轻松解读论坛主题

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2019 IBM 中国论坛 2019年5月21日 10:00-12:00 “think超in播”，为您轻松解读论坛主题。
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会议介绍

5月21日2019 IBM中国论坛线上直播即将开启，您是否已准备好与我们一同启程“智能+”时代？

10:00-12:00 “think超in播”，为您轻松解读论坛主题

您还记得IBM王牌音频节目“IBM超in播”吗？它的视频首秀即将来袭！
“think超in播”作为我们专为线上用户所开设的特色直播间，将延续轻松易懂的谈话风格，带您一起从容观会。在此，我们将为您提供——

观看论坛的全面视角

我们将邀请科技领域的知名先锋、IBM的行业专家与客户伙伴，以不同的视角和立场，诠释论坛的精神主旨，讲述“智能+”背后的故事。

“智能+”时代的深入解读

我们将以互动访谈的交流方式，深入浅出地解读成为“智能+”企业的路径，成就“智能+”科技的可能，成行“智能+”责任的使命。

体验会场的全新形式

我们将为您演示会场互动展厅，讲解分论坛精华内容，带给您全方位的参会体验。

“think超in播”议程安排
时间 主题 嘉宾
10:00 - 10:25 解读："智能+"时代的企业，你准备好了吗？ 高   飞:至顶网总编辑
董海军:IBM大中华区全球企业咨询服务部合伙人及数字化技术咨询业务总经理
主持人:Vicky
10:25-10:55 客户对话：迈向 "智能+"企业 周伟然:兴业银行信息科技部技术标准处负责人
潘睿刚:三一重工股份有限公司 副总经理兼首席信息官
郑小聪:IBM全球副总裁，IBM大中华区企业与商业业务部总经理
主持人:冯爷
10:55-11:15 探索："智能+" 时代的科技 谢   东:IBM全球副总裁，IBM大中华区首席技术官，IBM中国系统开发中心总经理
主持人:Vicky
11:15-11:40 直击初心：科技向善 —— IBM人的奉献 倪   鑫:IBM数字化平台和开发者生态 总监
沈   烁:IBM企业责任部项目经理
党亚斌:IBM中国研究院资深研究员
主持人:Vicky,冯爷
11:40-11:50 体验：最新科技互动演示
11:50-12:00 预告：分论坛精华讲解

*最终日程以当日为准

“think超in播”嘉宾
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