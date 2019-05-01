在 IBM think 2019 大会上，IBM 董事长罗睿兰女士亲自参与了除主旨演讲之外的唯一一个分论坛并担任对话环节主持人，这就是“开源：企业的未来和创新的基石”分论坛。究竟开源这件事对 IBM 有多么重要？

究竟开源这件事对IBM有多么重要，以至于 Rometty 要亲自站台并担任对话环节主持人？在2018年，IBM 还耗资340多亿美元收购了 Red Hat 红帽公司，这是一家专注开源领域长达25年之久的软件公司。然而，可能令外界意外的是，收购红帽公司并不IBM唯一在开源软件方面的投入。实际上，IBM对开源领域投资可以一直追溯到 Linux 时代，而著名的 WebSphere Application Server 的70%以上都是开源的，包括了700多个开源组件。

在广泛的范围内，IBM 参与上千个开源项目和社区。除了大量采用开源代码外，IBM还是向 GitHub 组织和代码库提供开源代码贡献最多的公司之一。

IBM 对开源项目的重大贡献包括

将 Java 运行时J9作为 Eclipse OpenJ9 孵化器贡献给了 Eclipse 基金会

将用于 Java EE 和 MicroProfile 应用程序的 OpenLiberty runtime 贡献给了 openliberty.io

向开放区块链项目H yperledger Fabric 贡献了源码

向 Apache OpenWhisk 贡献了无服务器平台源码

开放了 IBM 量子计算 API Qiskit

开放了 IBM AI Fairness 360 工具包（AIF360）和 AI Robustness Toolbox (ART)

开放了多个分析项目源代码并成为 Apache Toree 和 Apache SystemML

以及过去3年里还有超过100个其它贡献

大胆押注开源二十年

IBM 对于开源开放的承诺以及实践，远远超过了很多人的想像。IBM 是很多开源社区的创始成员和最高级别会员，是很多开源项目和社区的肇始者以及战略支持者，包括 Linux、Apache、Eclipse 等，IBM 一直在推动开源协议、开放治理和开放标准。1990年代，IBM 为支持 Linux 而缴纳了10亿美元的专利费，并提供技术资源以及资助了2000年 Linux 基金会的成立。

1999年，IBM 帮助创建了 Apache 软件基金会，提供了上万行代码和资源以支持 Apache Web Server Project。IBM 是 Apache 软件基金会的创始参展合作伙伴之一，帮助塑造了开源许可和治理规范，并为众多项目做出了贡献。自推出 Apache 软件基金会以来，IBM 员工一直在组织内部和 Apache 软件基金会董事会担任领导职务。二十年来，Apache 软件基金会上有近200个项目，包括 Web 技术、XML、Web 服务、文档处理、移动、云、大数据和分析、无服务器和消息传递等，显然 IBM 一直在创建和领导开放环境下的合作与创新。

一个典型的但可能不被很多人注意到的例子是 Eclipse 开源项目和基金会。2001年，IBM开发了Eclipse项目并引导了2004年 Eclipse 基金会的成立。IBM 向 Eclipse 开源项目贡献了大量的源码、开发者以及开源协议的法律咨询援助，今天的 Eclipse 作为一个 Java 开源开发平台，还能以插件方式集成使用多种开发语言，支持包括C/C++、COBOL、PHP、Android、Python、R 等等。著名的 IBM Rational Software Architect 就是基于 Eclipse，它是 IBM Java 开发工具系列的基础。

2019年2月是 Eclipse 基金会成立15周年，Eclipse 基金会执行总监 Mike Milinkovich 撰文称：在2004年 Eclipse 基金会成立时所形成的开源社区运作模式，今天已经非常为人所熟知，而2004年的时候其实还是非常新鲜的事物。

Eclipse 基金会成立的时候有50个创始成员公司，包括 IBM、SAP、HP、Intel 等，而今天已经发展到275个，其中 IBM 和 SAP 一直是战略参与者；Eclipse 基金会成立初期只有12个开源项目，今天已经发展到360个，开源 Committer（对开源项目核心模块和系统架构有较大代码贡献者）从最初的150名（基本上全是IBM工程师）到今天的1600多名广泛的代码贡献者； Eclipse IDE 集成开发环境已经从最初的桌面软件开发工具，发展到今天支持物联网、自动驾驶、地理空间和云原生 Java 运行时等丰富的开发应用场景；2018年，随着 Java EE 从 Oracle 迁移到了 Eclipse 基金会的 Jarkarta EE，Eclipse 的项目达到了历史新高。

不要忘了，在2001年的时候，IBM 向 Eclipse 开源社区贡献了当时价值4000万美元的软件代码（IBM VisualAge）给当时刚成立的 Eclipse Consortium 协会，该协会当时已经聚集了150家领先的软件开发工具供应商，超过63个国家的1200多名独立开发者已经参与到 Eclipse 协会的运作。Eclipse 的初心是为所有开发者提供一个单一、统一体验的软件开发流程和集成包括测试、性能调优、排除Bug等所有软件开发任务的开发工具及环境，当时几乎所有的软件开发工具供应商都参与到了 Eclipse 项目中。

2001年的时候，来自 IT 咨询公司 Illuminata 的分析师 James Governor 就此评价道：这是IBM最大胆的开源“赌注”。Eclipse 免费面向开发者，它对软件开发的意义，不亚于Linux对于操作系统的意义。而 IBM 则在开源 Eclipse 的基础上，提供商用开发工具和服务，以支持业界广泛开发基于Web Services、XML 和 J2EE 的 e-business 商业应用。而基于 Eclipse 的开发工具可以同时运行在 Windows 和 Linux 系统之上，开发者再也不需要在 Windows 上开发 e-business 应用再移植到 Linux 环境中，而是可以直接面向 Linux 环境进行开发。Eclipse 显著增强了 Linux 开发者的生产力，并让开发者可以开发面向企业环境的商业应用。

建立开放治理的生态

IBM 开放技术 VP Todd Moore、IBM 开放技术杰出工程师及 CTO Chris Ferris 联合撰写及定期更新 IBM 开放技术方法论文档，该文档的2018年10月更新版指出：IBM 通过所有的开源努力学到了一件事情，就是这些开源努力可以实现包容性和开放式治理的社区，往往能吸引最大的生态系统和最广阔的市场。

IBM 认为，开源软件项目和社区固然重要，但开放治理更加重要。许多开源项目由一个人（或供应商）运营，并且在治理方面非常封闭，严重限制了其他人的贡献；其它项目更热衷于外部贡献，但在制定技术战略和方向时仍然是封闭的。一旦开源项目达到一定程度的成功，通常将达到一个临界点，此时如果没有开放式治理，用户就会意识到被供应商锁定甚至放弃项目的更大风险。用户和贡献者都希望在决策中有发言权，如果他们觉得自己的声音没有被听到，那么项目会失败或分叉。这通常会对生态系统造成不利影响，甚至社区崩溃。

现实情况是，在开放式治理下管理的开放式技术项目，例如通过 Apache、Eclipse、Mozilla 和 Linux 等组织运作中发现的开放式治理，显然会更加成功、寿命更长，并且风险低于由单一供应商控制的项目，或者在治理方面更严格。IBM 经常参与由单一个人或供应商所控制的开源项目，帮助他们看到开放治理的价值以及更大成功的可能。如果IBM能够有效地将项目带入开放治理，就会大幅增加投资以帮助确保项目的成功，并努力发展社区和生态系统。

IBM知道水涨船高，光 IBM 自己的成功是不够的，IBM 需要确保许多企业能够成功，从而以保障一个充满活力的生态系统。这降低了为IBM自己，更重要的是降低用户拥抱开源所带来的风险。实际上，由于大多数企业用户都倾向于优先选择开源而不是专有产品，因此第一步是尝试集成自己的开源堆栈，然而当企业一旦通过实践了解到其中的挑战，通常会转移到与具有深厚技能和经验以及对相关社区有透彻了解的开源技术供应商合作。

IBM 还相信，一旦企业用户踏上了开源之旅，就需要一个能够帮助他们不断集成开源技术的合作伙伴，同时合作伙伴还要有能持续影响开源社区的能力。企业用户希望其开源合作伙伴能够理解企业级环境以及企业的长远利益，再通过影响和引导开源社区的技术方向和进程，与企业的自身利益相匹配。

IBM 对开源的承诺和贡献在业界是长期、持续而超越想像的。IBM 服务于许多开源基金会董事会，包括 Linux、Eclipse、Apache、CNCF、Node.js、Hyperledger 等，成千上万的 IBM 员工在使用和贡献开源软件。IBM重视并致力于开放治理，因为IBM认为这是确保开源项目长期成功和可行性的最佳方式。IBM 开发人员每天都在重要的开源项目中工作，每个月都为数百个开源项目做出数以千计的贡献。

让所有人都受益

与很多的印象相反，所有 IBM 参与的开源项目和社区都有一个显著的特点，那就是多方参与、开放治理。这是因为单一参与者的开源项目，风险极高。不久前，Facebook 宣布将停止 Parse（一个流行的移动开发平台）项目，这导致成千上万的开发商陷入困境。还有很多情况下，开发人员发布了一些很酷的功能作为开源发布，然后无论出于何种原因最终放弃或忽略该开源发布。

IBM通过密切关注项目的五个方面来评估开源项目：

1）负责任的许可。显然，IBM 希望了解与该技术相关的开源许可。

2）可参与的提交流程。IBM力求确保有一个明确定义的流程来欢迎外部贡献者的贡献。

3）多样化的生态系统。IBM确认有多家供应商和 ISV 正在提供基于该技术的产品。

4）参与社区。IBM要求有一个流程来增加其他贡献者在社区中的技术影响力。

5）开放治理。IBM评估治理模型以确定是否真正开放。

当然，IBM 也会研究技术并评估是否存在架构适合性，但技术通常可以随着时间的推移而得到修复和改进。关键是 IBM 要确认是否有足够的积极因素来保证投资，以帮助项目实现真正的开放式治理，从而让所有人受益。IBM已经展示了在开源领域推动创新的持续承诺，提供基于开源的广泛产品组合，并围绕最关心的开源项目帮助建立可持续，蓬勃发展的社区和生态系统。

IBM 相信在开源领域的领导地位对客户来说具有差异化的价值，以至于IBM甚至用了一个词来形容自己：“IBM is Open by Design”（IBM 为开源而设计）。

专注于企业

IBM 对那些具有战略意义的开源项目进行了安全性、可扩展性、稳健性、在线升级、全球化、文档、持续集成等方面的大量投资并交付到项目中。IBM 还投资那些能够将 IBM 创新集成到项目功能的开源开放项目。IBM 在其它重要方面做出了广泛的贡献，包括营销、布道和各种董事会级别的委员会活动。IBM还经常引领定义互操作性和可移植性的工作，这对于任何开放技术的成功都至关重要。

除收购红帽公司外，IBM 在过去五年中投入了近10亿美元，并投入了数百个开源开发、营销和布道资源。IBM发起了许多开源开放项目，不知疲倦地帮助开源组织及其托管项目来定义并取得成功。IBM这样做是因为IBM从这些项目和组织中获得的价值超出了开源软件本身，其中大部分收益来自充满活力的社区和蓬勃发展的生态系统，这些生态系统围绕开放技术的重心来进行开发，而IBM产品的成功与所投资开源项目的成功成正比。

IBM专注于推动互操作性、可移植性以及对企业最重要的许多能力。IBM还专注于为上游贡献IBM创新，并且当它与 OpenStack 等战略项目价值相当时，就将其封装起来并对外通过API和SPI提供交互以方便企业用户使用，IBM将确保这些技术定义的接口（API和SPI）是完全公开的。

IBM努力不创建“IBM Hyperledger Fabric”或“IBM Kubernetes”这样的分叉代码：IBM 区块链平台中的 Hyperledger Fabric 与 Hyperledger 组织发布的 Hyperledger 结构相同，IBM 集成到 IBM Cloud 中的Kubernetes 与 CNCF 发布的代码相同，IBM Container Service 中包含的 Docker 与该社区发布的 Docker 相同，Cloud Foundry 与 Cloud Foundry Foundation 发布的代码相同。IBM 的增值之处在于，集成了所有这些开源功能，以实现 IBM Cloud。

IBM 对战略技术的社区代码进行投资，并确保在上游进行补丁和增加新特性，而不是增加额外的复杂性或需要依赖IBM独立维护不同版本的工作。当IBM希望添加能够利用IBM（或其它公司）不同功能的可扩展性时，会在社区中创建必要的API或SPI。IBM还投资确保这些扩展点不会被滥用以形成被锁定的可能性。

正如 IBM think 2019“开源：企业的未来和创新的基石”分论坛上嘉宾所一致认同的：开源软件正在吞噬世界！