网络边缘将人与物联网与数字化世界连接。企业希望为自己的边缘网络使用者提供安全、智能、无缝的移动体验。为了赋能这种客户体验，企业边缘网络管理人员需要不断提升网络服务水平来应对日益高涨的网络用户需要，单靠人力无法跟上业务需求增长的趋势。

为了应对这一挑战，Aruba在新年到来之际诚挚地邀请您参加“人工智能驱动 极至移动体验”—Aruba 802.11ax移动创新发布会。届时Aruba将发布基于真正802.11ax（Wifi6）标准的智能绿色AP，满足该标准的下一代交换机，以及基于人工智能驱动的安全和体验优化解决方案。