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人工智能驱动极至移动体验
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会议介绍INTRODUCTION

网络边缘将人与物联网与数字化世界连接。企业希望为自己的边缘网络使用者提供安全、智能、无缝的移动体验。为了赋能这种客户体验，企业边缘网络管理人员需要不断提升网络服务水平来应对日益高涨的网络用户需要，单靠人力无法跟上业务需求增长的趋势。

为了应对这一挑战，Aruba在新年到来之际诚挚地邀请您参加“人工智能驱动 极至移动体验”—Aruba 802.11ax移动创新发布会。届时Aruba将发布基于真正802.11ax（Wifi6）标准的智能绿色AP，满足该标准的下一代交换机，以及基于人工智能驱动的安全和体验优化解决方案。

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视频直播LIVE VIDEO

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图文直播PICTUERE

[直播员]李超 12-18 15:52
基于人工智能的客户端优化技术-ClientMatch实现了：解决粘性客户端问题，并在漫游时大大提高性能；基于AI的网络分析和自动化（无需人工干预）；在高密度802.11ax网络环境中，性能最高可达4倍；持续优化客户端连接，使整体网络容量保持一致；向后兼容所有802.11a/b/g/n/ac客户端（无需其他软件）。
[直播员]李超 12-18 15:45
基于人工智能的射频优化技术-AirMatch能够实现：通过机器学习实现自动射频网络优化；每次更改设备密度时的动态带宽调整；通过均匀分布无线电的EIRP来优化漫游；实时信道分配，以减轻同信道干扰；通过Aruba Netlnsight提供的比较结果来优化射频。
[直播员]李超 12-18 15:37
Aruba通过全三层互联，称为L3 Fabric，在2层打通的时候可以在任意两个接口间实现互通，同时任意多个接口间也能够打通，这就构成了SDN解决方案。
[直播员]李超 12-18 15:17
Aruba中国区有线网络产品经理田伟在分享新型园区网解决方案时提到，通过把传统网络结构进行逻辑分层，在接入层到汇聚层之间只需要做好VLAN，这样的改变使得以往对设备的管理转向对用户的管理，这是一种不小的突破，提高了网络的易管理性和灵活性。
[直播员]李超 12-18 15:04
Aruba无线产品深入整合了机器学习和人工智能技术。包括无线接入、无线运维、无线安全，都引入了人工智能技术，可以自动帮助系统进行性能优化、安全优化、能耗优化，以及运维管理的优化。
[直播员]李超 12-18 14:48
WPA3标准由Aruba提出，其密钥交换核心算法来自Aruba员工Dan Harkins的发明，所以Aruba在整个802.11ax和WPA3的发展过程中，起到了绝对的领导者作用。
[直播员]李超 12-18 14:44
Aruba为网络接入提供了永不间断的“绿色”服务。
[直播员]李超 12-18 14:35
AP510无线产品通过应用安全、网络安全、链路安全、射频安全共同实现对网络的准入机制，最终达成对行为的分析能力。
[直播员]李超 12-18 14:26
Aruba最新推出的AP510系列产品支持所有802.11ax Wave1功能集，并具备WFA 802.11ax所有认证条件。
[直播员]李超 12-18 14:20
Aruba中国区技术销售总监俞世丹指出，在Aruba 802.11ax产品中应用了Uplink资源调度技术，是一种基于频率和时间的资源调度模型。
[直播员]李超 12-18 14:15
基于云的“软件定义分支机构”解决方案，可以帮助企业跨区域办公更加便捷与高效。
[直播员]李超 12-18 14:08
Aruba认为要达到“极致体验”，其实很简单，就是要做到网络的安全、智能和简单。
[直播员]李超 12-18 14:02
进入到“体验式经济”时代，用户体验的反馈，对企业是非常重要的，能够指导企业产品的方向，所以Aruba建立起了体验式平台，其中最重要的是能够通过单一软件平台（云架构）对网络进行有效的管理。
[直播员]李超 12-18 13:53
数字化颠覆了很多应用场景，包括商店、酒店、工作场所。学校、工厂等等。其中，教育行业的用户认为，无线网络首先要考虑的因素是“可靠和稳定”，第二才是“速度”。
[直播员]李超 12-18 13:45
Aruba中国区总裁谢建国首先在致辞中表示，用户体验对这个时代是非常重要的元素，未来将是一个基于“体验”的时代，而Aruba始终遵循“客户至上，客户优先”的理念。
[直播员]李超 12-18 13:25
即将开始～
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相关新闻JOURNALISM

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有奖调研RESEARCH

为了更好了解您对Aruba产品的诉求，以便为您提供最佳解决方案，我们专门准备了一份问卷调查，凡在观看直播后认真填写问卷的用户， 均有机会获得Aruba奉上的一份精品礼品，欢迎大家积极参与！

填写问卷
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嘉宾照片SPEAKER

  • 谢建国 Aruba中国区总裁
  • 俞世丹 Aruba中国区技术销售总监
  • 田伟 Aruba中国区有线网络产品经理
  • 刘宁 Aruba中国区大客户技术总监
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会议日程AGENDA

  • 时 间
  • 内 容
  • 演讲人

2018年12月18日

13:00-13:30 签到  
13:30-13:32 主持人开场  
13:32-13:55 体验智能边缘 谢建国Aruba中国区总裁
13:55-14:05 802.11ax全系列产品亮相  
14:05-14:30 真正的802.11ax无线黑科技，极致无线体验 俞世丹Aruba中国区技术销售总监
14:30-14:45 茶歇  
14:45-15:15 802.11ax优化的下一代有线交换机技术 田伟Aruba中国区有线网络产品经理
15:15-15:45 人工智能驱动的安全和全自动网络一体化解决方案 孙胜春Aruba中国区安全及软件产品经理
15:45-15:55 现场抽奖

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company，是全球领先的新一代网络解决方案提供商，其产品和服务面向全球各规模企业。公司提供先进的IT解决方案，助力企业满足新一代员工多元化的移动互联需求。无论工作中还是生活中， Aruba基于云的智能化移动服务让人们随时与世界连接。

如需了解详情，请访问Aruba公司网站：http://www.arubanetworks.com

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