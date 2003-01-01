5G将成为连接万物的统一通用架构

进入21世纪，尤其最近几年，无线技术变革呈现出指数级发展态势。从产业发展角度，2017年，全行业将携手朝万物互联的未来迈进，连接技术所承担的任务将在未来发生巨大转变，从过去的“连接你我”逐步演变成“连接万物”。

目前，包括高通在内的整个行业最关注的技术之一是5G。5G将成为连接万物的统一通用架构，改变人与人之间和人与周围事物的沟通方式，并以前所未有的规模、速度和复杂性支持高度多样化的终端。比如，5G将支持智慧城市，支撑未来城市人口的增长；将支持自动驾驶汽车，实现车辆与车辆之间和车辆与信号灯之间的通信，降低事故率，拯救生命；将支持虚拟现实头显设备，让人们以全新方式体验世界；将能利用无人机防控边远地区的火灾等。从宏观角度，5G将作为“数字经济”的基础技术，支持广泛的行业实现转型升级。一项全球性调研预测显示，到2035年，5G将为全球带来3.5万亿美元的收入，且贡献2200万个工作岗位。

我相信，在业界的共同努力下，2017年5G将进入发展“快车道”。目前，中国政府已将5G摆在了战略发展高度。前不久国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，“5G”作为一个关键词，被提及16次之多，这对于我们从业者是极大的鼓舞和重要的指导。对于高通，凭借对技术发展趋势的准确判断和在3G和4G技术上的深厚积累，我们在12年前就开始研究5G基础技术，并与合作伙伴协作前行，不断拓展无线通信的边界。2016年10月，我们宣布推出首款5G调制解调器骁龙X50，这款平台将在推动5G终端和网络成为现实的过程中发挥关键作用。在中国，我们作为首批成员加入了中国移动发起成立的5G联合创新中心。去年，作为与中国移动持续合作的一部分，我们双方还多次联合展示了高通 5G NR原型系统，共同推动5G全球统一标准的制订。让我们感到振奋的是，在去年举行的第三届世界互联网大会上，高通 5G NR原型系统脱颖而出，荣列“世界互联网领先科技成果”。未来，我们将继续与各方合作伙伴开展5G技术开发与测试，确保5G商用网络的及时部署，推动符合全球5G标准的基础设施和终端就绪。

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