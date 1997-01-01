迎来机器认知革命

按照地球的时间尺度，就在不久之前，智人还只是东非大草原上一群寻常无奇的灵长类动物，白天劳顿于果腹之困，夜晚忧惧于野兽吞噬，不但在生物链上与顶端的狮虎之辈差距甚大，即便在灵长类同侪当中，也是身亏力小，备受欺凌，完全看不出有什么出息的样子。然而几乎就在一瞬间，这群智人拓殖全球，开垦农田，畜养牲畜，制造工具，发展科技，卫星翔天，巨轮游海，不但在生物链上远远居于最高峰，而且创造了璀璨的文明。作为一个物种，智人自身的成功，是人类文明最大的奇迹，而这个奇迹的起点，就是七万年前发生的人类认知革命。在《人类简史》当中，历史学者尤瓦尔·赫拉利对此进行了精彩的论述。正是通过这本书，我们得以理解“认知”这一智能发展所具有的巨大力量。

2017年，我们又一次走到一个历史节点上，不过这次是发生在科技的世界中。随着大数据的发展和人工智能技术近年来的重大突破，今天的计算机已经具有了理解、推理、学习和交互的能力，机器的认知革命正在发生。这场革命将给世界带来什么？现在我们无法完全预知，但是我们知道的是，机器的认知智能将会发展的更快，能力更强。我们也相信，只要我们善用机器智能，这场认知革命将会给人类带来更多的福利，而不是威胁。

IBM是人工智能最早的开拓者之一，六十年来，IBM在人工智能取得了多项彪炳史册的成就。1997年，IBM的深蓝计算机战胜了国际象棋冠军卡斯帕罗夫。2011年，Watson 在一档知识竞赛节目中夺得冠军，这些都是人工智能领域的里程碑事件。

今天，Watson已经成为全球能力最全面的商业人工智能平台，已覆盖45个国家和地区, 与西门子、GE、惠而浦等领先企业一起，在医疗，环保、能源、金融、制造、教育等 20 个行业中都得到了广泛的商业应用。Watson 作为创新平台已经启动了 50项 API 服务，吸引了超过一百万个开发者、风投公司和初创公司。350 多个 Watson 合作伙伴已推出 100 项应用，在各个领域里造福人类。

Watson 正在形成群聚效应。Watson 肿瘤解决方案已经在美国、中国、印度、泰国等国家和地区提供诊断和治疗。在中国，IBM与杭州认知合作，帮助全国21家医院引入Watson肿瘤解决方案。我们致力于Watson健康在中国的全面落地，为健康中国、为解决中国医疗资源匮乏以及不均衡的窘境、为了使得老少边穷的地区患者也能够获得更高更好的医疗健康服务贡献我们的绵薄之力。在其他领域，Watson 已经为超过两亿消费和提供服务。到今年底，Watson 将造福十亿民众。

认知计算将把人类的科技带到一个全新的时代，造福全球亿万民众。

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